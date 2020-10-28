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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru! Detaylar belli oldu

AA |  28 Ekim 2020 Çarşamba - 18:24 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 18:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabulüyle devam edecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, İletişim Başkanlığınca koordine edilen bir dizi özel konser ve program da gerçekleştirilecek.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kutlamalar,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti ile başlayarak,  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabulü ile devam edecek. Kutlamalar,  resmi geçit törenlerinin ardından İletişim Başkanlığınca koordine edilen bir dizi  özel konser ve programla sürecek.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim'de ayrıca Cumhurbaşkanlığı Millet  Kütüphanesi'nde Cumhuriyetin 97. yılına özel hazırlanan Milli Mücadele  Sergisi'nin açılışını yapması da öngörülüyor.
 
Büyük Cumhuriyet Konseri 19.23'te başlayacak
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, İletişim Başkanlığı  ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde "Büyük Cumhuriyet Konseri"  düzenlenecek.
 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Antalya'daki Patara  Antik Kenti meclis binasında gerçekleştirilecek konser, 29 Ekim'de Türkiye  Cumhuriyetinin kuruluş yılına işaret etmek amacıyla saat 19.23'te İstiklal Marşı  ile başlayacak.
 
97 dalgıçla su altı ışık gösterisi
 
İletişim Başkanlığı, ayrıca Akdeniz’in Türkiye için önemine bir kez  daha dikkati çekmek ve bölgenin uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak adına  Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel olarak Akdeniz'de 9 noktada, 7 şehirde, 97  dalgıçla su altında bir dizi etkinliğe imza atacak.
 
Bu proje kapsamında ilk olarak Kekova'da Büyük Cumhuriyet Konseri ile  eş zamanlı şekilde dalış gösterileri ve ışık şovları gerçekleştirilecek.
 
Kutlamalar sosyal medyadan canlı yayınlanacak
 
29 Ekim'deki Büyük Cumhuriyet Konseri ve su altı gösterileri,  televizyon kanalları ile Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığının sosyal medya  hesaplarında canlı olarak yayınlanacak. Konser ve gösteri eş zamanlı olarak  Galata Kulesi'ne de yansıtılacak.
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamada,  kutlamalara ilişkin, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Cumhurbaşkanlığı Senfoni  Orkestrasının yarın 19.23'te İstiklal Marşımızla başlayacak ve canlı yayınlanacak  Büyük Cumhuriyet Konseri ile coşkuyla kutlayacağız. Akdeniz'de 97 dalgıçla özel  su altı ışık gösterisi de 97. yıl heyecanımıza eşlik edecek." ifadesini kullandı.
 

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