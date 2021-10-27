29 Ekim bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır? MEB bilgi yarışması ne zaman, saat kaçta? ogm materyal liseler arası bilgi yarışması 29 Ekim!

29 Ekim liseler arası bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır, MEB 29 Ekim bilgi yarışması ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Liseler Arası çevrimiçi bilgi yarışması düzenlenecek. Millî Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini öğrencilerimizde sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmayla ilgili araştırmalar arttı. 29 Ekim liseler arası bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır, MEB bilgi yarışması ne zaman ve saat kaçta? sorularına yanıt aranıyor. İşte MEB bilgi yarışması detayları…

Liseler arası çevrimiçi bilgi yarışması başvuruları hakkında yapılan araştırmalar yoğunlaştı. Öğrenciler vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini güçlendirmek, Millî Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini arttırmak amacıyla bilgi yarışmasına katılacak. Peki, MEB 29 Ekim bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır? Liseler arası bilgi yarışması ne zaman, saat kaçta?

29 Ekim bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenleyecek.

Genel müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramların coşkusunu yaşatmak, devlet, vatan, millet, bayrak ve Cumhuriyet sevgisini güçlendirmek, Milli Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini öğrencilerde sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenleneceği bildirildi.

Öğrencilerin "ogm.eba.gov.tr/yarisma" adresi üzerinden başvurabileceği yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edileceği belirtildi.

MEB bilgi yarışması ne zaman, saat kaçta?

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmaya başvuruların başladığı ve 29 Ekim'de saat 14.00'te yapılacak yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edeceği kaydedildi.