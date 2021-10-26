29 Ekim bankalar tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi, 29 Ekim bankalar açık mı, EFT-havale yapılır mı?

Cumhuriyet Bayramı için sayılı gün kaldı. 29 Ekim bu yıl Cuma gününü denk geldiğinden bankalarda işi olan vatandaşlar bankalar resmî tatillerde çalışıyor mu, sorusuna yanıt ararken resmî tatillerde EFT ve havale yapılır mı sorunun da araştırıyor. Peki, 29 Ekim’de bankalar tatil mi, bankalar açık?

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim için az bir zaman kaldı. Milli günlerden biri olan 29 Ekim ülkemizde resmî tatil olarak belirlenen günlerden biri. 29 Ekim günü hakkında yapılan aramalardan biri de bankaların durumu oldu. 29 Ekim günü EFT ve havale yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, bankaların açık olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, 29 Ekim bankalar tatil mi? 29 Ekim bankalar açık mı, EFT-havale yapılır mı?

29 EKİM BANKALAR TATİL Mİ, AÇIK MI 2021?

Cumhuriyet Bayramı resmi tatili olduğundan, kamu kurum ve kuruluşları hizmet veremediğinden bankalar, PTT ve kargolar kapalı çalışmayacak.

RESMİ TATİLLERDE EFT-HAVELE YAPILIR MI?

EFT ve havale işlemleri 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebiliyor. Resmi tatillerde ise EFT ve havale yapılabiliyor ancak para bir sonraki gün hesaba geçiyor.