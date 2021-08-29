29 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 286 bin 425 testte 17 bin 332 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 255 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 396 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 77.00, 2'nci doz ortalaması yüzde 59.02 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 797 bin 199, 2'nci dozda 36 milyon 636 bin 290 ve 3'üncü dozda 8 milyon 350 bin 826 olmak üzere toplam 93 milyon 4 bin 856 aşı uygulandı.

'TOPLUM BAĞIŞIKLIĞINA KADAR YAPILACAK İKİ ŞEY VAR; AŞI OLMAK, TEDBİRLERE UYMAK'