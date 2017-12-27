27 Aralık 2017 Çarşamba
İSTANBUL 
14°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 112.164 0.14 EURO 4,5490 0.65
USD 3,8240 0.37 ALTIN 158,110 0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

284 milyar dolar elektrik faturası şoke etti!

27 Aralık 2017 Çarşamba - 10:05 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 10:05

ABD'de posta kutusuna bırakılan elektrik faturasını alan kadın, gördüğü rakam karşısında ne yapacağını şaşırdı.


ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir kadın, posta kutusuna bırakılan elektrik faturasına baktığında şaşkına döndü: Son ayın elektrik faturası, tam 284 milyar dolar gelmişti.
 
Erie şehrinde yaşayan Mary Horomanski isimli kadın, bu miktarı Kasım 2018'e kadar ödemesi gerektiğini gördüğünde, ikinci bir şok yaşadı.
 
Faturada bir hata olduğunu anladığında ise ilk iş, elektrik şirketini aradı.
 
Elektrik şirketi, gerçek tutarın 284.46 dolar olduğunu söyleyerek kadını rahatlattı.
 
Erie Times-News gazetesine konuşan Horomanski, "Şaşkınlıktan ne yapacağımı şaşırdım. Noel için kurduğumuz ışıklandırmalardan dolayı mı böyle oldu diye de düşündüm" dedi.
 
Şirketin sözcüsü Mark Durbin ise, hatanın nereden kaynaklandığını anlayamadığını söyledi. Faturada Aralık ayındaki ilk ödemenin 28,176 dolar olduğu, toplam borcun ise 284,460,000,000 dolar olduğu yazıyordu.
 
"Hayatımda hiç bu kadar sıfırlı bir fatura görmemiştim" diye konuşan Durbin, hatayı bildirdiği için müşterileri Horomanskiye'de minnettar olduklarını söyledi.
 
BBC Türkçe

ETİKETLER

abd elektrik faturası milyar dolar 284 milyar dolar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.