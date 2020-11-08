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28 yıl sonra gelen zafer... Gözyaşları içinde kutladılar
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.