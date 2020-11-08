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28 yıl sonra gelen zafer... Gözyaşları içinde kutladılar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.

28 yıl sonra gelen zafer... Gözyaşları içinde kutladılar Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.
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