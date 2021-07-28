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28 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 22:08 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 22:08

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 188 milyon 478 bin 661 TL.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 188 milyon 478 bin 661 TL. 28 Temmuz 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -18-20-33-40-74-86- ve joker:68 oldu.
 
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'dan itibaren Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleşti. Açıklanan sonuçlara göre, 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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