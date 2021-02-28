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28 Şubat koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

28 Şubat 2021 Pazar - 19:04 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 19:24

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424  kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 610 oldu.
 
Son 24 saatte 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.
 
Test sayısı 33 milyon 175 bin 16'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 701  bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2,  yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3,  ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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