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28 Şubat davasında flaş gelişme! Tutuklama kararı çıkarıldı

AA |  18 Ağustos 2021 Çarşamba - 17:02 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 17:25

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.


Yargıtay ilamının ardından Ankara 5. Ağır Ceza  Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, aralarında Çevik Bir ile  Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi. 
Edinilen bilgiye göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat  davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin  incelemesini tamamladı.
 
Mahkeme, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak,  Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç,  İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında  tutuklama kararı çıkartarak dosyayı infaz savcılığına gönderdi.
 
Cezaları onaylananlar hakkında infaz savcılığının, sanıklara teslim  olmaları için müddetname göndermesi bekleniyor. Müddetnamede yazan süre zarfında  teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.
 
 Hüküm
 
Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına  ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamladı.
 
Dairenin kararında, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet  kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat  Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi  Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve  Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza  Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini  cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek  fail" olarak sorumlu tutuldu. Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis  cezalarını onamıştı.
 
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal,  dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı  Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in  eylemlerinin bu suça yardım kapsamında olduğu sonucuna vararak, bu sanıklara  yerel mahkemece verilen müebbet hapis cezalarının bozulmasına hükmetmişti.
 
Yerel mahkemece, zaman aşımı nedeniyle dosyalarının düşürülmesine ve  beraatlerine hükmedilenlerin de arasında olduğu sanıklar İbrahim Selman Yazıcı,  İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin  Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve  Yücel Özsır hakkındaki hükümlerin bozulması kararlaştırılmıştı. Daire ayrıca  diğer 37 sanık hakkındaki beraat kararlarını onamıştı.
 
  

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28 Şubat Çevik Bir Çetin Doğan
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