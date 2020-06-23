23 Haziran 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.339 0.13 EURO 7,7620 0.69
USD 6,8510 0.07 ALTIN 389,050 0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

28 Şubat davasında 18 sanık hakkında karar

AA |  23 Haziran 2020 Salı - 17:59 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 19:01

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını hukuka uygun buldu.


Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 28 Şubat  davasında yerel mahkemece verilen hükmü hukuka uygun bularak, istinaf istemlerini  reddetti. 
 
 Daire, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 103 sanığın  yargılandığı 28 Şubat davasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.
 
Daire, yerel mahkemenin dosyayı karara bağladığı 13 Nisan 2018'den  sonra ölen ve yargılama sonucunda müebbet hapse mahkum edilen sanıklar dönemin  Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Çetin Dizdar ve Hikmet  Köksal, yargılama sonucunda beraat eden sanıklar Ahmet Atalay Efeer, İzzettin  Gürdal ve Hamza Özaltın yönünden hükmü düzelterek, bu sanıklar hakkındaki kamu  davasını ölüm nedeniyle düşürdü.
 
Daire, sanıklar Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir,  Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri  Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, dönemin Genelkurmay MEBS Başkanı ve eski  Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, dönemin  Genelkurmay Personel Başkanı Yıldırım Türker, dönemin Genelkurmay İstihbarat ve  İKK Daire Başkanı emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, dönemin Jandarma Genel  Komutanlığı Harekat Başkanı Hakkı Kılınç, eski YÖK Üyesi ve emekli Korgeneral  Erdoğan Öznal, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Aydan Erol,  dönemin Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Cevat Temel Özkaynak, dönemin  Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin Saner, dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri  Erol Özkasnak, dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şube Müdürü  İdris Koralp, dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılınç, dönemin  Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı  Kenan Deniz, dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhiddin Erdal Şenel, dönemin  Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı Vural Avar ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr.  Halil Kemal Gürüz'ün "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat  veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan müebbet hapis cezasına  çarptırılmalarında isabetsizlik bulunmadığına kanaat getirerek, bu yönden istinaf  başvurularını reddetti.
 
Diğer sanıklar hakkındaki hüküm de isabetli bulundu
 
Daire, 65 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren  ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan beraatına, 10'u hakkındaki  kamu davasının ise zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza  Mahkemesince verilen hükmü de hukuka uygun buldu.
 
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yargılama devam ederken ölen sanıklar  Teoman Koman, Eser Şahan, Salih Eryiğit ve Tevfik Özkılıç hakkındaki kamu  davasının düşürülmesine yönelik istinaf istemlerini de yerinde görmeyen daire, bu  sanıklar yönünden istinaf istemlerini esastan reddetti.
 
18 sanığın adli kontrolü sürecek
 
Daire, müebbet hapis cezasına çarptırılan 18 sanık hakkındaki adli  kontrolün devamını da kararlaştırdı. Dairenin buna ilişkin gerekçesinde sanıklara  yüklenen suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil  durumu, dosya kapsamındaki bilgi ve belge içeriklerinin dikkate alındığı ifade  edildi.
 
 Kararda, istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararlara karşı  15 gün içerisinde Yargıtay ilgili ceza dairesi nezdinde temyiz yolunun açık  olduğu belirtildi.
 

ETİKETLER

Ankara 21. Ceza Dairesi 28 Şubat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.