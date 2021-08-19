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28 Şubat davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı

19 Ağustos 2021 Perşembe - 14:19 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 14:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.


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yakalama kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat davası
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