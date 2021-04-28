28 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 146 milyon 994 bin 141 TL. 28 Nisan 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-15-32-50-55-69- ve joker:17 oldu.
28 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 28 Nisan yani bu akşam saat 21.30'da yapıldı. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden çekiliş canlı takip edildi. Çekiliş ardından 6 ve 5+1 bilen talihli çıkmadı ve ikramiye devretti.