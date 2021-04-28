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28 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

28 Nisan 2021 Çarşamba - 22:06 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 22:06

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 146 milyon 994 bin 141 TL. 28 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...


Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 146 milyon 994 bin 141 TL. 28 Nisan 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-15-32-50-55-69- ve joker:17 oldu.
 
28 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 28 Nisan yani bu akşam saat 21.30'da yapıldı. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden çekiliş canlı takip edildi. Çekiliş ardından 6 ve 5+1 bilen talihli çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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