28 Nisan altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın yatırımcısı güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Arama motorlarından " Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar” sorusuna yanıt arıyor. ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, (Fed) faiz kararının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi. İşte güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 467,29
Satış: 467,37
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 751,00 TL'den Satış: 775,00 TL'den satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 2.986,00
Cumhuriyet altını satış: 3.085,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.493,00
Yarım altın satış: 1.549,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.100,05
Tam altın satış: 3.178,26
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.066,00
Ata altın satış: 3.166,00
27 Nisan alış satış kapanış fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
466,35468,60
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
468,56
468,65
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.781,60
1.781,88
ÇEYREK ALTIN FİYATI
750,04
766,56
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.998,80
3.055,59
YARIM ALTIN FİYATI
1.494,72
1.532,48
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.998,80
3.055,59
ATA ALTIN FİYATI
3.090,08
3.169,98
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
256,12
308,09
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
421,99
452,31