28 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 0.00 EURO 9,9590 0.26
USD 8,2310 0.32 ALTIN 468,790 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

28 Nisan altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar?

28 Nisan 2021 Çarşamba - 7:32 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 7:32

Altın fiyatları son günlerde hareketli bir tablo çiziyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, bugün de sürüyor. 28 Nisan günü yatırımcılar merakla altın fiyatlarını sorguluyor. Analistler, küresel bazda emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerine neden olduğunu belirterek, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının da altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti. İşte 28 Nisan altın fiyatları…


Altın yatırımcısı güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Arama motorlarından " Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar” sorusuna yanıt arıyor. ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, (Fed) faiz kararının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi. İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 467,29

Satış: 467,37

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 751,00 TL'den Satış: 775,00 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.986,00

Cumhuriyet altını satış: 3.085,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.493,00

Yarım altın satış: 1.549,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.100,05

Tam altın satış: 3.178,26

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3.066,00

Ata altın satış: 3.166,00

27 Nisan alış satış kapanış fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

466,35468,60

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

468,56
468,65

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.781,60
1.781,88

ÇEYREK ALTIN FİYATI

750,04
766,56

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.998,80
3.055,59

YARIM ALTIN FİYATI

1.494,72
1.532,48

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.998,80
3.055,59

ATA ALTIN FİYATI

3.090,08
3.169,98

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

256,12
308,09

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

421,99
452,31

 

 

ETİKETLER

28 Nisan altın fiyatları güncel altın fiyatları Gram altın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.