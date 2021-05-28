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28 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

28 Mayıs 2021 Cuma - 19:33 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 19:50

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi  yapıldı. 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 656 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin  veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.
 
 
Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaştı, vaka sayısı 5  milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1,  yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9,  ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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