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28 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

28 Mart 2021 Pazar - 22:13 | Son Güncelleme : 28 03 2021 - 22:13

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 9 milyon 207 bin 337 TL.


Sisal Şans'ın sevilen oyunlarından Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 9 milyon 207 bin 337 TL. 28 Mart 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-3-33-44-50-54- oldu.
 
Üç gün boyunca yapılan çekilişte kazandıran numaralar araştırılıyor. Canlı ve noter huzurunda yapılan çekilişler, Millipiyangoonline'da yer alıyor.
 
28 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 
 
Beklenen çekiliş Millipiyangoonline'da hayata geçiriliyor. Çekilişi canlı izlemek isteyenler ise Milli Piyango TV Youtube ekranından 21:30'dan itibaren takip edildi. Süper Loto çekilişinin ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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