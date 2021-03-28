28 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 9 milyon 207 bin 337 TL.

Sisal Şans'ın sevilen oyunlarından Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 9 milyon 207 bin 337 TL. 28 Mart 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-3-33-44-50-54- oldu.

Üç gün boyunca yapılan çekilişte kazandıran numaralar araştırılıyor. Canlı ve noter huzurunda yapılan çekilişler, Millipiyangoonline'da yer alıyor.

28 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI