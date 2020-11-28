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28 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı...

28 Kasım 2020 Cumartesi - 19:18 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 19:48

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 182 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 30 bin 103 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.


Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 182 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 373’e yükseldi. Bugün toplam 174 bin 443 test yapılırken, 30 bin 103 yeni vaka sayısı, 6 bin 714 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 487 bin 912 olduğu, bugün iyileşen 3 bin 611 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 396 bin 227'Ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 903 olduğu açıklandı.
 
“Bugün tespit edilen 4 bin 903 ağır hastamız var”
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 4 bin 903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur” dedi.
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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