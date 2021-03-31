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28 ilde korkutan gelişme! Ölümler yüzde 77 arttı...
Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde günlük vaka sayısı son 30 günde dörde katlanıp 30 binleri geçerken, hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde yataklar doldu. Ölüm oranları da yüzde 77 arttı. Geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısında en fazla artış 150,5 ile İstanbul’da görülürken, Kabine toplantısı sonrası paylaşılan risk haritasında tek mavi kent olan Şırnak'ın rengi de maviden sarıya döndü. Böylelikle Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında mavi kent kalmadı.