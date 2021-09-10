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28 ilde 48 ayrı suça karışan firari şüpheli Konya'da yakalandı

10 Eylül 2021 Cuma - 9:56 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 9:56

Ülke genelinde 28 ilde 48 ayrı suça karışan ve hakkında 13 mahkeme tarafından yakalama emri çıkarılan firari zanlı, Konya'da polis operasyonuyla yakalandı.


Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği  ekipleri, "tehdit", "hakaret", "mala zarar verme" ve "taksirle adam yaralama"  suçlarından aranan şüpheli Habil F'nin yakalanması için çalışma başlattı.
 
Ekipler, yürüttükleri çalışma kapsamında, şüphelinin bir arkadaşına  ait otomobili kullandığını tespit etti. Harekete geçen polis, otomobili merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi  Larende Caddesi'nde durdurdu. Gözaltına alınan zanlının üst aramasında 56 uyuşturucu hap ele  geçirildi.
 
İşlemleri için emniyete götürülen zanlının, 13 mahkeme tarafından  hakkında yakalama emri çıkarıldığı ve 28 ilde "dolandırıcılık", "nitelikli  dolandırıcılık" ile "güveni kötüye kullanma" suçlarından 48 ayrı suç kaydının  bulunduğu öğrenildi.
 

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