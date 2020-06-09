28 gün sonra cesedi bulunan Taha Yiğit defnedildi

Küçükçekmece'de yaşayan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit, 20 Nisan Pazartesi günü babasıyla dışarıya çıktıktan sonra, eve geri dönüş sırasında kaybolmuştu. Taha Yiğit'i bir süre arayan ailesi sonuç alamayınca durumu polise bildirmiş ve ekipler gencin kaybolduğu andan itibaren geniş kapsamlı araştırma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 28 gün sonra Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık arazide bir ceset bulundu. Cesedin otizmli gence ait olma ihtimali üzerinde çalışma başlatıldı. Yapılan otopsi sonucunda cesedin 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit'e ait olduğu öğrenildi.