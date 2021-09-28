28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan flaş uyarı

Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül Salı gününün koronavirüs tablosunu açıkladı. Güncel verilere göre, 28 bin 892 yeni vaka tespit edilirken 239 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 30 bin 336 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA VATANDAŞLARI UYARDI

“BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?”

Kovid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!

DÜN 27 BİN 188 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Eylül Pazartesi gününün verilerine göre, 27 bin 188 vaka tespit edilirken 206 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 353 bin 324 test yapılmış ve 25 bin 160 kişi sağlığına kavuşmuştu.