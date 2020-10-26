28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim tatil mi, okullar, eczaneler, kargolar, noterler tam mı yarım gün mü açık olacak?

28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil? 28 Ekim okullar tatil mi? sorular 2 gün öncesinde yoğun bir şekilde aranıyor. 29 Ekim korona gölgesinde geçse Cumhuriyet’in coşkusu şimdiden tüm yurdu sardı. 29 Ekim'in resmi tatil olması, 29 Ekim'in arefesi 28 Ekim’in de tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim okullar tatil mi?

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümüne günler kala, hakkında yapılan araştırmalar da arttı. 29 Ekim'in resmi tatil olması 28 Ekim'in de tatil olup olmadığı sorularına neden oldu. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim’de okullar tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, 28 Ekim Pazartesi günü eğitim öğretim yarım gün sürecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.

29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçiminin Cumhuriyet olarak ilan edilmesiyle kutlamalar başladı.

Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanan Cumhuriyet Bayramı ilk kez 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanıyor.

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.