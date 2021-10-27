28 Ekim okullar yarım gün mü, tatil mi? Cumhuriyet Bayramı için saatler kaldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul gördüğünden öğrenciler ve veliler okulların durumunu sorgulanmaya başlandı. Peki, 28 Ekim Perşembe günü okullar tatil mi, yarım gün mü?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, bayramın arifesinde okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve velileri arama motorları üzerinden “28 Ekim okullar tatil mi? Perşembe günü tatil mi, perşembe günü okullar yarım gün mü?” sorularına yanıt aranıyor.

28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ, PERŞEME GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. 28 Ekim'de, öğleden sonra okullar ve iş yerleri resmi tatil oluyor. Buna göre, 28 Ekim 2021 günü okullar saat 13.00'te sona ermiş olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAM HANGİ GÜN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 Cuma gününe denk geliyor.