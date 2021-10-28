28 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 0.18 EURO 11,1440 1.06
USD 9,5280 0.50 ALTIN 551,160 0.58
CANLI BORSA
TÜMÜ

28 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

28 Ekim 2021 Perşembe - 19:30 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 19:43

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 COVID-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin  528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 27 bin 651 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,15,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,15 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 23 bin 796'ya  yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 161 bin 935 doz  aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve  Zonguldak oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "25 bin 528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi  hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'in altında olan 42 ilimizde  aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir  an önce yaptırın. Size değer verenler adına, lütfen." ifadesini kullandı.
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı 28 Ekim koronavirüs tablosu koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.