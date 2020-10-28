28 Ekim borsa işlem saatleri! Borsa bugün açık mı?

Borsa bugün açık mı? 28 Ekim borsa kaçta kapanıyor? Gibi sorular Cumhuriyet Bayramı nedeniyle soruların başını çekiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın arifesi 28 Ekim’in yarım gün tatil olması borsa ile ilgili işi olan vatandaşların borsa işlem saatlerini sorgulamasına neden oldu. İşte 28 Ekim borsa işlem saatleri…

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 milyona yaklaşırken, küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleri ile negatif bir seyir izliyor. Kovid-19 vakalarındaki rekor artışlar ve ülkelerin gündemine tekrar gelen sıkı tedbirler, ekonominin toparlanmasına ilişkin belirsizliklerin ve buna bağlı olarak da piyasalardaki risk algısının yükselmesine neden oldu. Azalan küresel risk iştahı ile dünya borsalarına paralel satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, dün yüzde 3,88 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.144,45 puandan tamamladı. Borsa güne düşüşle başlaması 28 Ekim borsa işlem saatleri hakkındaki sorgulamaları da arttırdı. Peki, Borsa bugün açık mı, 28 Ekim borsa kaçta kapanıyor?

28 EKİM BORSA SAATLERİ: BORSA BUGÜN AÇIK MI?

Borsa'da yarın yarım gün işlem yapılacak. Borsa İstanbul'da, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarın öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek.

Yarın, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yarınki işlemlerin takası bugünkü işlemlerin takası ile birlikte 2 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) yarın işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda yarın hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30'a kadar yapılacak.