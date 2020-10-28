28 Ekim banka çalışma saatleri! 28 Ekim bankalar açık mı?

28 Ekim banka çalışma saatleri merak ediliyor, 28 Ekim bankalar açık mı, sorusuna yanıt aranıyor. Cumhuriyet Bayramı’nın bir önceki günü 28 Ekim’de bazı kurumların çalışma saatlerinin değişmesi, bankaların çalışma saatlerinin aranma motorları üzerinden aranmasına neden oldu. Peki, 28 Ekim’de bankalar açık mı, kapalı mı?

28 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tüm yurtta kutlanacak. Cumhuriyet Bayram’ı nedeniyle 1,5 günlük tatil olması bankaların işlem saatinin merak edilmesine neden oldu. İşte 28 ekim banka çalışma saatleri…

28 EKİM BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: 28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim'de bankalar öğle saatlerine kadar çalışacak. Öğleden sonra tatil olacak bankalar 30 Ekim günü açılacak.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Bankalar tüm Türkiye'de sabah 09.00 itibari ile hizmet vermeye başladı. Korona virüs sebebi ile bazı bankalar hala 10.00 saatlerinden sonra hizmet veriyor olsa da Türkiye genelinde banka çalışma saatleri 09.00 itibari ile başlamaktadır.

Bankalar her zaman 12.30 ile 13.30 saatleri arasında öğle tatili yapmaktadır. Korona virüs salgını döneminde dahi aynı saatler aralığında öğle tatili yapmaktadırlar.