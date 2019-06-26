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28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü atandı

AA |  26 Haziran 2019 Çarşamba - 6:15 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 6:15

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün atanmalarına ve 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün görevden alınmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara  göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel  Müdürlüğüne Mehrali Ecer, Personel Genel Müdürlüğüne Mustafa Kemal Müderrisoğlu,  Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Küçükler, Rehberlik ve Teftiş  Başkanlığına İhsan Yiğit, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına Ertan Yetim, Tapu ve  Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına Adil Hakan Ayber, Mekansal Planlama Genel  Müdür Yardımcılıklarına Hacı Abdullah Uçan, Ayşe Nazan Yılmaz, Hidayet Uysal,  Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılıklarına  Ahmet Talha Türkoğlu, Yahya Kesimal, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılıklarına  Ahmet Bektaş, Murat Akınbingöl, Elif Uz, Mesleki Hizmetler Genel Müdür  Yardımcılığına, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı  Atila Erenler, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Murat Oral, Altyapı  ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Tamer İnan, Umut Naci  Baykan, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aydın Cem Aslanbay, Yüksek Fen  Kurulu Üyeliğine, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Feriha Koç, Yüksek Fen  Kurulu Üyeliklerine Ufuktan Güneş, Sonay Aktaş,  Atilla Ünal, Celal Yazıcı,  Hayrettin Yılmaz, Yusuf Üçüncü, İsmail Alaca, Mustafa Tahsin Badem, Levent Tüzün,  Seyfettin Ayçiçek ve Recep Yıldırım atandı.
 
28 ile Çevre ve Şehircilik Müdürü atandı
 
Öte yandan kararda, Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hüsnü  Yıldız, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ahmet Özkan Kaya, Ankara Çevre  ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Vedat Çiftçi, Aydın Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğüne, Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al, Balıkesir Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğüne Sadullah Özel, Batman Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğüne Muzaffer Özkan, Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mustafa  Budak, Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Abdulkadir Arslanboğa, Çanakkale  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ömer Bolat, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğüne Hikmet Çelik, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Gümüşhane  Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Varol, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğüne Cemil Bayram, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Muhammed  Bektaş, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ömer Albayrak, Karabük Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğüne Hasan Öztürk, Karaman Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğüne Türkmen Hacıhaliloğlu, Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne  Cengiz Hamdemirci, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hülya Şevik, Kütahya  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İbrahim Çatladan, Malatya Çevre ve Şehircilik  İl Müdürlüğüne, Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Nevşehir Çevre  ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mustafa Solmaz, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğüne Nedim Arsal, Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Raci  Bülbül, Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uğur Korkmaz, Uşak Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğüne, Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih  Namık Öztürk, Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Kemal Atlı, Yozgat Çevre  ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İbrahim Tamer, Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğüne Pelin Ayşe Yağız'ın ataması gerçekleştirildi.
 
Söz konusu atamalar, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve  3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
 
7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görevinden alındı
 
Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin 2 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Çevresel Etki Değerlendirmesi,  İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Mustafa Satılmış, Coğrafi Bilgi Sistemleri  Genel Müdürü Ömer Alan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Musa Can, Yüksek Fen Kurulu  Başkanı Mehmet Şahkulubey, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Kanal,  Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcıları Mahmut  Dağaşan, Ali Rıza Tanas ve Osman Öztürk, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri  Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Vargün, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı  Ahmet Ayyıldız, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Tuna Cebecioğlu,  Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz, İzmir Çevre ve Şehircilik İl  Müdürü Selahattin Varan, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Şeren, Muş  Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Metin İlhan, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü  Mehmet Çiçek ve Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Ulukaya görevlerinden  alındı.
 

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