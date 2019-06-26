28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü atandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün atanmalarına ve 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün görevden alınmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

