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28 Aralık On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

28 Aralık 2020 Pazartesi - 20:29 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 20:29

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi.


On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. On Numara'da beklenen ikramiye 130.541 TL oldu.
 
 
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
 
28 Aralık On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
 
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
 
1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ise https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallaradresinden sunuluyor.

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