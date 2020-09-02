Sıcak görüntü! İşte Meis Adası'ndaki Yunan askerleri

Doğu Akdeniz 'deki gelişmeleri takip eden TRT ekiplerinin bölgedeki nöbeti sürüyor. TRT World ekibi de Antalya 'nın Kaş ilçesinde gelişmeleri yakından takip ediyor. Meis Adası'nda devriye gezen Yunan askerleri görüntülendi.

TRT muhabiri Hüseyin Günay şu bilgileri paylaştı:

"Bize 2 kilometre uzaklıktaki o noktayı TRT World ekibi tele objektif ile görüntüledi. Askeri araç yüksek tepeye çıkıyor ve Yunan bayrağı altındaki noktaya ilerliyor.

Özellikle bölgede hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle, buharlaşmanın fazla olduğundan, ada çevresini yakından görüntülemek pek de mümkün olmuyor."

Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.