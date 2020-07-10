270 sözleşmeli personel alınacak! Trakya Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı!

Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere 270 sözleşmeli personel alıyor. Sözleşmeli personel alımı 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak. Başvurular 24 Temmuz'da sona erecek. Peki, Trakya Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...

Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne 180 Hemişre, 5 ebe, 5 eczacı, 5 fizyoterapist, 21 laborant, 24 sağlık teknikeri, 23 röntgen teknisyeni, 2 psikolog ve 5 sağlık personeli olmak üzere 270 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Trakya Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...

Trakya Üniversitesi Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Trakya Üniversitesi sözleşmeli personel ilanında belirtilen alım yapılacak kadrolar belli oldu. Buna göre 180 Hemişre, 5 ebe, 5 eczacı, 5 fizyoterapist, 21 laborant, 24 sağlık teknikeri, 23 röntgen teknisyeni, 2 psikolog ve 5 sağlık personeli olmak üzere 270 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylarda, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları, özellikle 2018 KPSS'ye girmiş olmaları şartı aranıyor. Buna göre adayların, Lisans mezunları 2018 KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunları 2018 KPSSP93 puanını, Ortaöğretim mezunları 2018 KPSSP94 puanını gösteren belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmıyor.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Trakya Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 24 Temmuz 'da sona erecek. Adayların başvurularını şahsen yapmaları gerekiyor.

Adayların ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1 - Kimlik Belgesi fotokopisi,

2 - Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,

3 - Başvurulan unvan için istenmiş ise eğitim , sertifika, çalışma/deneyim ve tecrübeye ilişkin belge

4 - Lisans mezunları 2018 KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunları 2018 KPSSP93 puanını, Ortaöğretim mezunları 2018 KPSSP94 puanını gösteren belge

5 - 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İLANI