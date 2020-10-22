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27 yıl sonra geri alındı! Camiden gelen görüntüler infiale yol açtı

AA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 14:29 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 14:39

27 yıl sonra işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ şehri Zengilan'daki tarihi camide çekilen görüntüler infiale yol açtı.


Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı.
 
Sosyal medyadaki görüntülerde, Azerbaycan askerlerinin işgalden kurtardığı Zengilan kentinin camisine girdiklerinde burada domuzlarla karşılaştıkları görülüyor. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, tarihi caminin adeta bir harabe haline geldiği dikkati çekiyor.
 
Zengilan, 20 Ekim'de kurtarılmıştı
 
Azerbaycan ordusu, 27 yıldır işgal altında bulunan Zengilan kent merkezini 20 Ekim'de işgalden kurtarmıştı.
 
 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'la yaptığı görüşmede, "Dün internette Zengilan kentinde harabeye dönüşen caminin görüntülerini herkes gördü. O camide domuz beslemişler. Camilerimize hakaret ettiler." ifadesini kullanmıştı.
 

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Ermeniler Dağlık Karabağ Zengilan camiden görüntüler
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