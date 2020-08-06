06 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.034 -5.26 EURO 8,6080 2.76
USD 7,2220 2.52 ALTIN 479,060 3.74
CANLI BORSA
TÜMÜ

27 yaşındaki genç banyoda bu halde bulundu

DHA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 21:44 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 21:44

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin banyosunda uyuşturucu kullanan Mehmet Ali Ercan (27) ölü bulundu.


Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı, Bahçe Mahallesindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir uyuşturucu madde kullanan Mehmet Ali Ercan, evinde banyoya girdi. Ercan'ın uzun süre banyodan çıkmaması üzerine ailesi kapısını çaldı. Tepki gelmemesi üzerine şüphelenen aile durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri banyoya girdiğinde Ercanı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası banyoda şırınga ile uyuşturucu madde kullanan Mehmet Ali Ercanın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan'ın cansız bedeni otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

Mersin Tarsus banyo
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.