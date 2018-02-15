27 ülkede yapılan anketten Türkiye çıktı!

Medya takip kurumu Ajans Press, sağlık sistemine ilişkin memnuniyet raporunu ve medya yansımalarını inceledi. Dünya üzerinde 27 ülkeyi kapsayan, 20 bini aşkın kişi ile yapılan araştırmaya göre sağlık sisteminden en memnun olan ülke Türkiye oldu.

