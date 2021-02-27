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27 Şubat koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

27 Şubat 2021 Cumartesi - 20:24 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 20:45

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193  kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 621 oldu.
 
Son 24 saatte 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.
 
Test sayısı 33 milyon 65 bin 377'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 693  bin 164, vefat sayısı 28 bin 503, ağır hasta sayısı 1187 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2,  yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3,  ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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