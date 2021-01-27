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27 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

27 Ocak 2021 Çarşamba - 20:41 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 21:08

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 179 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 489  kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı  675 olarak açıklandı.
 
Son 24 saatte 8 bin 803 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi.
 
Test sayısı 29 milyon 7 bin 915'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 449 bin  839, vefat sayısı 25 bin 476, ağır hasta sayısı 1765 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7,  yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,  ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
 
 

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