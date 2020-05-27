27 Mayıs 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kaldırılacak mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasakları için gözler Kabine Toplantısında!

4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yaş grubu için kısıtlamaların devam edip etmeyeceği, ne zamana kadar süreceği yeniden gündem oldu. 65 ve 65 yaş üstü ile 20 yaş ve altındaki kişilerin uzun süre evde olması nedeniyle belirli günlerde ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin verildi. Peki, 27 Mayıs 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kaldırılacak mı? 27 Mayıs 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kadar sürecek?

27 Mayıs’ta 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar sürecek? Soruları merak edilirken, yarın kabine toplantısında 27 Mayıs 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kaldırılacak mı? sorusuna cevap verilip, verilmeyeceği merak konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Kabine Toplantısı’nda 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının görüşülmesi bekleniyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasakları için gözler Kabine Toplantısında! İşte merak edilenler…

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YASAKLAR SONA MI ERİYOR?

0-14 yaş arası 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 11:00-15:00 arasında 15-20 yaş arası ise 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arasında dışarı çıkabilecekler.

Kıvanç El'in haberine göre; Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni belki de son kez telekonferans yöntemi ile toplayacak. Toplantıda, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sahaya yansımaları, normalleşme adımları değerlendirilecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sürdürülüp sürdürülmeyeceği, restoran-kafelerin açılış takvimi, seyahat yasaklarının değerlendirilmesi ve bazı illerde kaldırılması, 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara uygulanacak kısıtlamalar başta olmak üzere koronavirüs tedbirleri gözden geçirilecek.

Yasakların tamamen kalkmasıyla ilgili şu an resmi bir açıklama yok, yarın yapılacak Kabine Toplantısı sonrası belli olacak.