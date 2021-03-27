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Son dakika... 27 Mart koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

27 Mart 2021 Cumartesi - 19:07 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 19:22

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin  21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı  1281 oldu.
 
Son 24 saatte 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi.  Test sayısı 37 milyon 657 bin 127'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115,  vefat sayısı 30 bin 923, ağır hasta sayısı 1886 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2,  yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,  ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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Sağlık Bakanlığı 27 Mart koronavirüs
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