27 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamları TV8 ekranında Alp Kırşan'ın sunumu ile gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi tamamlandı. Çekilişin sona ermesinin ardından Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte 27 Mart kazandıran numaralar...

Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto 'nun bu haftaki son çekilişi bu akşam gerçekleşti. Alp Kırşan'ın sunumu ile TV8 ekranında canlı yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı tam 131 milyon TL'yi aştı.

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları 3-11-21-28-62-83 ve 7 joker numarası olarak belirlendi. 6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto'da 5 bilen 3 talihli 219.575,25 TL, 4 bilen 442 talihli 1.490,30 TL 3 bilen 15.898 kişi 103,55 TL ve son olarak 2 bilen 242.892 kişi 10,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.