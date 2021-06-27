27 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 39 milyon 109 bin 310 TL. 27 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -3-8-39-44-52-58- oldu.
27 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto, yeni bir çekilişle pazar akşamı ekrandaydı. Çekilişler canlı olarak Milli Piyango TV Youtube kanalından aktarıldı. Süper Loto pazar çekilişi saat 212:30'da yapıldı. Çekiliş sonuçlarına göre ise, 6 bilen çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devreti.