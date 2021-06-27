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27 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

27 Haziran 2021 Pazar - 19:35 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 20:06

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Haziran saat 19.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 32 milyon 405 bin 843, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 869 bin 270 oldu.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi  yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, hasta  sayısı ise 390 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 736 oldu, 5 bin 937 kişinin Kovid-19 tedavisi veya  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi.
 
Test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 409  bin 27, vefat sayısı 49 bin 576 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9,  yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19)  mücadele kapsamında, 5 milyon 789 bin 851'i son bir haftada olmak üzere ülke  genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45  itibarıyla 47 milyon 275 bin 113'e ulaştı. 
  
Toplam yapılan aşı miktarı açıklandı
 
Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5  milyon 789 bin 851 aşı uygulandı.
 
 İstanbul'da 6 milyon 280 bin 123'ü birinci doz, 2 milyon 433 bin  567'si ikinci doz olmak üzere toplam 8 milyon 713 bin 690 doz aşı yapıldı.
 
Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 673 bin 833,  ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 246 bin 136, toplam aşı miktarı 3 milyon 919 bin  969 olarak kayıtlara geçti.
 
İzmir'de ise 2 milyon 158 bin 261'i birinci doz, 1 milyon 10 bin  102'si ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 3 milyon 168 bin 363  doz oldu.
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs 27 Haziran koronavirüs tablosu
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