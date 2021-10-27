27 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 542 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,01, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 115 milyon 861 bin 861'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin 267 doz aşı uygulandı.

Muğla, Amasya, Eskişehir, Balıkesir, En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu Kırklareli , Çanakkale, Osmaniye Edirne ve Zonguldak oldu.

Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Mardin , Bingöl, Bitlis Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.