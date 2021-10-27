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27 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

27 Ekim 2021 Çarşamba - 19:39 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 20:08

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin  896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 30 bin 542 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,01,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,09 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 115 milyon 861 bin 861'e  yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin 267 doz  aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve  Zonguldak oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "26 bin 896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi  hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine  bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Kovid-19'a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski  artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor." ifadelerini kullandı.
 

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