27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi duyuru sayfasında!

POMEM mülakat sonuçları aramaları yoğun bir şekilde devam ediliyor. 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler pa.edu adresine çevrildi. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 27. dönem POMEM mülakat sonuçları…

POMEM mülakat sonuçları için adaylar resmi açıklamayı bekliyor. EGM bünyesinde görev alacak adaylar polislik sonuçları açıklandı mı, 27. Dönem POME sonuçları ne zaman açıklanacak, gibi sorulara yanıt arıyor.

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, 27. DÖNEM POMEM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Mülakat sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden duyurulacak. Adaylara ek olarak posta yolu sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı şu şekilde belirlenecek; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı olacak. Yani buna göre mülakatlar adaylar için büyük önem taşıyor.

Polislik sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacak. Sonuçların ekim ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.