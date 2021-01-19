27. dönem POMEM sınavı ne zaman olacak? POMEM ön sağlık kontrolü ne zaman, nasıl oluyor? (Fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı)

27. dönem POMEM sınavı ne zaman? 27. Dönem POMEM sınavına katılacak olan adaylar, POMEM sınav tarihi araştırmasına başladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 27. Dönem POMEM sınav tarihi ile ilgili duyuru yayınlandı. EGM bünyesinden görev almak isteyenler ön sağlık kontrolünü geçtikten sonra sınava alınacak. Peki, 27. dönem POMEM sınavı ne zaman olacak? POMEM ön sağlık kontrolü ne zaman, nasıl oluyor?

Polis Akademisi'ne katılmak isteyen adaylar, POMEM sınav tarihini merak ediyor. Başvurularını tamamlayan adaylar, POMEM sınav tarihinin açıklanmasını bekliyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruda “27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Başvuru ile ilgili detaylar Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden açıklanacak. POMEM’e giriş sınavları, ön sağlık kontrolünden sonra fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılacak.” İfadeleri kullanıldı. 27. dönem POMEM sınavı ne zaman?

27. dönem POMEM sınavı ne zaman?

27. dönem POMEM alımları 15 Şubat 2021 tarihinde ön sağlık kontrolü süreciyle başlayacak. Adaylar sağlık kontrolünden geçecekler ve fiziki yeterlilikleri sağladıkları takdirde uygulama ve yazılı sınav aşamasına geçebilecekler.

15 Şubat 2021’de başlayacak olan ön sağlık kontrolü süreci öncesi başvurularla ilgili tüm detaylar ise “www.pa.edu.tr” adresinde paylaşılacak. Sınav tarihleri ile ilgili henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmazken 15 Şubat’a kadar sınavlarla ilgili detayların da belli olması bekleniyor.

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Polislik sınavları aşamaları: POMEM ön sağlık kontrolü ne zaman, nasıl oluyor?

POMEM polis alımlarında 3 önemli aşama bulunuyor. İlk etapta adaylar ön sağlık kontrolünden geçiriliyorlar. Burada polis olmak için yeterli fiziki özelliklere ve sağlık şartlarına sahip olup olmadıkları kontrol ediliyor.

Alımlardaki bir diğer aşama ise fiziki yeterlilik sınavı oluyor. Burada adaylar kendilerine belirtilen parkuru belirli bir sürede tamamlamaya çalışıyor.

Alımlardaki son aşama ise mülakat aşaması oluyor. Tüm şartları yerine getiren adaylar son olarak mülakata alınıyor buradaki puanlamanın da tamamlanmasının ardından adayın sıralaması kesinleşiyor.

Ön sağlık kontrolü

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

Fiziki yeterlilik sınavı

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

Mülakat sınavı

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.