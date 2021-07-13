27. Dönem POMEM mülakat yerleri belli oldu! 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? POMEM sınav giriş belgesi ekranı!

Polis adayları merakla beklediği 27. Dönem POMEM mülakat yerleri belli oldu. Adaylar mülakat tarihleri ve malakat sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr adresinden öğrenebilecek. 27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? Polislik mülakatları ne zaman? POMEM sınav giriş belgesi alma linki...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezlerinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.