27. dönem polis giriş sınavı ne zaman? Polislik mülakatları ne zaman? POMEM sınavı ve mülakat bilgileri

Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alımı için başvurular 24 Aralık'a kadar uzatıldı. 6 bin 400 lisans, 1.600 ön lisans olmak üzere toplam 8 bin öğrencinin alınacağı 27. dönem polislik giriş sınavı için geri sayım başladı. Peki, 27. dönem polis giriş sınavı ne zaman? Polislik mülakatları ne zaman? İşte POMEM sınavı ve mülakat tarihleri...

Polis Akademisi (PA) Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 6 bin 400 lisans, 1.600 ön lisans olmak üzere toplam 8 bin öğrenci alımı için başvurular sona erdi. 24 Aralık'ta başvuruların tamamlanmasının ardından polis adayları için süreç devam edecek. Peki, 27. dönem polis giriş sınavı ne zaman? Polislik mülakatları ne zaman? İşte POMEM sınavı ve mülakat tarihleri...

POLİS ALIMI BAŞVURULARI UZATILDI

Polis Akademisi (PA) tarafından yapılan açıklamada 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı başvurularının uzatıldığını duyurdu. Polis Akademisi 'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yükseköğretim Kurulu tarafından 18.12.2020 Cuma günü 18:00’dan 21.12.2020 Pazartesi günü 09:00’a kadar Aday İşlemleri Sistemine (ais.pa.edu.tr) veri aktarımı yapılmayacağından, bu tarihler arasında sistem üzerinden ön başvuru alınamayacak olup; 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı ücreti 24 Aralık 2020 günü saat 17:00’a kadar yatırabilecek, başvurular ise 24 Aralık 2020 günü saat 24:00’a kadar yapılabilecektir."

POLİS ADAY DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecek.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru yaparak sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğrenecekler.

POLİS ALIMI SINAVLARI NASIL OLACAK?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacak. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edilecek. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

- Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

- Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

- Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacak

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POLİS ALIMI SINAV SONUÇLARININ BELİRLENMESİ

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.