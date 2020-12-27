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27 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı...

27 Aralık 2020 Pazar - 19:08 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 20:15

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Güncel verilere göre, son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi  yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
 
Son 24 saatte, 21 bin 196 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230'a yükseldi. Toplam test sayısı  23 milyon 777 bin 926'ya ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578, vefat sayısı  19 bin 878, ağır hasta sayısı 4 bin 309  oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1,  yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2  ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere  ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
 
"Bugün tespit edilen 2 bin 806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız  düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve  kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele  sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak."
 
 

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