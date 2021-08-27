27 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarı sahibini buldu. 27 Ağustos On Numara sonuçları açıklandı. İşte 27 Ağustos On Numara sonuçları...
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ YAPILDI
On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapıldı. Çekiliş canlı olarak Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden takip edildi. 27 Ağustos On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 5-19-20-24-28-32-33-35-38-42-44-51-52-53-57-61-64-71-74-76-77 ve 79 oldu.