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27 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

27 Ağustos 2021 Cuma - 20:38 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 20:38

On Numara çekilişi yapıldı. Haftanın iki günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bu hafta içerisindeki ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşti. On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak izlendi. 27 Ağustos On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.


Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarı sahibini buldu. 27 Ağustos On Numara sonuçları açıklandı. İşte 27 Ağustos On Numara sonuçları...
 
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ YAPILDI
 
On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapıldı. Çekiliş canlı olarak Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden takip edildi. 27 Ağustos On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 5-19-20-24-28-32-33-35-38-42-44-51-52-53-57-61-64-71-74-76-77 ve 79 oldu.
 

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On Numara 27 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları
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