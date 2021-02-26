26 Şubat On Numara sonuçları açıklandı!
26 Şubat 2021 Cuma - 21:12 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 21:12
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 1 milyon 6 bin 996 TL.
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. On Numara'da büyük ikramiye 1 milyon 6 bin 996 TL.
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
On Numara'nın bu akşamki çekilişinde 1- 5- 16- 30- 32- 37- 38- 39- 42- 44- 49- 50- 53- 62- 67- 68- 70- 71- 74- 77- 79- 80 numaraları düşerken 10 bilen iki kişi 503 bin 498 liranın sahibi oldu.