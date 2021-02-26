26 Şubat 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.471 -1.13 EURO 8,9860 0.33
USD 7,4270 1.01 ALTIN 410,830 -1.84
CANLI BORSA
TÜMÜ

26 Şubat koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

26 Şubat 2021 Cuma - 19:39 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 20:01

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205  kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 649 oldu.
 
Son 24 saatte 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi.
 
 Test sayısı 32 milyon 939 bin 661'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 683  bin 971, vefat sayısı 28 bin 432, ağır hasta sayısı 1195 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2,  yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3,  ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

ETİKETLER

Türkiye pozitif Kovid-19
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.