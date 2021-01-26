Altın fiyatları haftanın ikinci gününde de yatırımcı tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Altın fiyatlamaları üzerinde küresel gelişmeler etkili olmaya devam ediyor. Joe Biden ile birlikte ABD kanadında mali teşvik paketinde beklentiler oldukça arttı. Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi; Biden’ın hazırladığı ekonomik teşvik paketini Şubat ayının başlarında tam olarak hazır olabileceğini açıklaması bu konuda beklentilerin artması ons altını destekleyen unsurların başında geliyor. Ayrıca, piyasalar FED Başkanı Powell’dan varlık alım programının devamına ilişkin bir sinyal bekliyor. Analistler, Powell’dan bu yönde gelecek olası bir açıklamanın değerli metalleri özellikle de altını destekleyeceğini belirtiyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 26 Ocak 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
441,27 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 441,38 liradan, 2 bin 933 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 980 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
2 bin 921 liradan alınan tam altın 2 bin 995 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.412 liradan alınan yarım altın 1.448 liradan ve 708 liradan alınan çeyrek altın 724 liradan satılıyor.
ALTIN YORUMLARI
Eda Karadağ – Yatırım Danışmanı
Ons altın yeni haftaya temkinli başladı. Piyasada riskler hala sürüyor. Salgınla mücadele devam ederken, aşılamanın etkisi sınırlı kalıyor ve bu durum salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla, ABD ve Avrupa’da önlemler arttırılırken, Çin’de de yeni yıl tatilinin yaklaşmasıyla ve vakaların görülmesiyle birlikte, Çin’de de kısıtlamalar gündeme geldi. Bu tablo altın açısından olumlu.
Diğer bir konu, ABD’de teşvik paketi beklentileri. Yeni Başkan Biden geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu 1.9 Trilyon dolarlık paket için şubat ayının ilk haftasında Temsilciler Meclisi oylanacağını belirtti. Cumhuriyetçiler tarafından şimdilik net bir sinyal bulunmazken, bu paketin kısa vadede hayata geçirilmesi için özellikle Cumhuriyetçilerden en az 10 kişinin oyuna ihtiyaç var. Bu pakete, Demokratlardan onay geleceği beklenirken, Cumhuriyetçiler tarafından sekteye uğrayabilir ihtimali hala gündemde. Bu durumda sınırlı da olsa fiyatlamaları baskıladığını düşünüyorum. Ancak kısa sürede oylama yapılır ve paket hayata geçirilirse bu durum ons altında yeni bir yükselişe destek olabilir. Dolayısıyla salgından sonra paketle ilgili gelişmeler bu açıdan izlenmeli.
Bu haftanın bir diğer gündemi ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı olarak karşımıza çıkıyor. 26-27 Ocak günleri yapılacak olan toplantının ardından karar 27 Ocak TSİ 22:00’da açıklanacak ve Türkiye saati ile 22:30’da Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek. Karar için bir beklenti yok. Varlık alımına dair geçtiğimiz günlerde, Powell kısa vadede bir azaltımın olmayacağına dair sinyal vermesine karşın piyasa bunu toplantı sonrası açıklamalarında da duymak istiyor. Dolayısıyla bu hafta varlık alımına dair söylemler önemli olabilir.
Piyasalarda dolar gevşek seyrediyor. Özellikle teşvik paketine dair beklentiler, doların bu seyrine neden oluyor. Doların bu görünümü de, altının şimdilik 1850 dolar çevresinde tutunmasını desteklemekte.