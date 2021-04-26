26 Nisan 2021 piyasalarda gün sonu! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi...

Gün içinde en düşük 1.343,58, en yüksek 1.374,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,14 değer kazanarak tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 477 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28,85 puan artarak 1.374,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,57 puan ve yüzde 0,12 kayıpla 1.343,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.343,58, en yüksek 1.374,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,14 artışla 1.374,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,83, sanayi endeksi yüzde 3,64, hizmetler endeksi yüzde 1,58 ve teknoloji endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,76 puan ve yüzde 2,25 yükselişle 1.444,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 12'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.